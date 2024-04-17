Понад тисячу зрадників та колаборантів засудили в Україні у 2023, — Чесно (інфографіка)

Минулого року свою провину у державній зраді визнав лише 1% від усіх обвинувачених за цією статтею. У колабораційній діяльності винними себе визнали 4% обвинувачених.

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У 2023 році суди в Україні винесли вироки 326 особам за статтею "Державна зрада", а також 793 громадянам за звинуваченням у колабораційній діяльності. Такі дані навів рух "Чесно" проаналізувавши сайт судової влади України.

Загалом протягом 2023 року на розгляді українських судів перебувала 1921 справа за статтею "Державна зрада" та 2724 справи за статтею "Колабораційна діяльність", що майже вдвічі більше, ніж у 2022 році.

"У 2023 році свою винуватість у держзраді визнали лише 19 підозрюваних з 1921 справи, які перебувала на розгляді (1%). Це на дев’ять справ більше, ніж у 2022 році. Винуватість у колабораційній діяльності визнали підозрювані у 117 справах (4%). Загалом судді закрили 34 справи з 1386", — йдеться у дослідженні.

справи по держзрадниках та колаборантах Фото: Рух ЧЕСНО

Станом на кінець минулого року було закрито лише 25 проваджень у держзраді та 9 — за колабораціонізм.

У "Чесно" зазначили, що протягом 2018–2021 років із 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях підозрюваними визнано винуватість у державній зраді, що становить 4%.

справи по держзрадниках та колаборантах

Нагадаємо, 16 квітня Служба безпеки України затримала чоловіка, який наводив ворожі безпілотники на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. Завдяки координатам, які "злив" затриманий, окупанти намагались влучити в автомобіль посадовця російським FPV-дроном.

12 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що діяльність зрадників в Україні — це спланована робота, яка фінансувалася Росією. Зрадники були в Національному банку, в держустановах, на держпідприємствах, в енергетичній галузі. Зараз багато хто перебуває за межами країни.