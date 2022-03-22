У Росії готуються заборонити вивіски іноземними мовами та латиницею

Так політики планують підняти рівень державної мови.

Напередодні депутат Держдуми Султан Хамзаєв (засновник руху "Твереза Росія") вніс на розгляд ініціативу заборонити рекламні вивіски іноземною мовою та латиницею. Про це повідомляє МК.

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За словами члену комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції, іноземна мова на вивісках нівелює статус державної мови (російською), а більшість громадян РФ не розуміють значення цих меседжів, адже не володіють іноземними мовами. Тому вивіски варто робити лише російською мовою.

"У зв'язку з цим пропоную обговорити питання можливості внесення змін у федеральне законодавство та інші нормативні правові акти у частині запровадження обов'язку для російських та іноземних підприємств, що здійснюють діяльність в Російській Федерації, використовувати у текстовому змісті вуличних комерційних вивісок винятково російську мову, зокрема проводити і транслітерацію іноземних найменувань брендів", – зазначив парламентар у спеціальному листі до Держдуми.

Нагадаємо, напередодні в РФ заборонили росіянам користуватися популярними соціальними мережами Instagram та Facebook, які належать до американської компанії Марка Цукерберга Meta — її в Росії визнали екстремістською за дозвіл бажати смерті російським окупантам та президенту. До Meta також входить популярний месенджер WhatsApp. На розгляді питання про заборону YоuTube на території РФ. Монетизацію на платформі припинили в перші дні війни РФ проти України.