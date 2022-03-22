В России готовятся запретить вывески на иностранных языках и латинице

Таким образом, политики планируют поднять уровень государственного языка.

Накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев (основатель движения "Трезвая Россия") внес на рассмотрение инициативу запретить рекламные вывески на иностранном языке и латинице. Об этом сообщает МК.

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По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, иностранный язык на вывесках нивелирует статус государственного языка (русского), а большинство граждан РФ не понимают значения этих месседжей, ведь не владеют иностранными языками. Поэтому вывески следует производить только на русском языке.

"Предлагаю обсудить вопросы возможности внесения изменений в федеральное законодательство и другие нормативные правовые акты в части введения долга для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность в Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в частности, проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов", – отметил парламентарий в специальном письме в Госдуму.

Напомним, накануне в РФ запретили россиянам пользоваться популярными социальными сетями Instagram и Facebook, принадлежащими к американской компании Марка Цукерберга Meta — ее в России признали экстремистской за разрешение желать смерти российским оккупантам и президенту. В Meta также входит популярный мессенджер WhatsApp. На данный момент рассматривается вопрос о запрете YоuTube на территории РФ. Монетизацию на платформе прекратили в первые дни войны РФ против Украины.