Украина попросила компанию Google включить крымскотатарский язык в онлайн-переводчик

В мире на крымскотатарском разговаривают почти шесть миллионов человек

Письмо с просьбой добавить крымскотатарский язык в Google Translate поступило в компанию из Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, говорится в сюжете "Сегодня".

"Крымскотатарский – это язык одного из коренных народов Украины, а его появление на мировом сервисе будет способствовать увеличению количества носителей и будет популяризовать язык", – говорится в обращении.

В Украине на нем разговаривают свыше 300 тысяч человек, а во всем мире эта цифра достигает почти шесть миллионов, учитывая крымскотатарские диаспоры Турции, Узбекистана, Румынии и Болгарии.

Пока Украина пытается продвигать и популяризовать язык крымских татар, Верховный суд оккупированного Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Его обвинили в организации подрыва опор ЛЭП на юге Украины, что привело к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году.

Кроме того, Россия приняла закон, предусматривающий наказание за призывы вернуть Крым Украине. Подписанный Владимиром Путиным документ вносит изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс России. Лица, которые будут публично высказываться касательно "отчуждения части территории РФ", в том числе и оккупированного Крыма, могут понести наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.