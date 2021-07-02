Росія ініціює резолюцію ПАРЄ про "порушення прав нацменшин в Україні"

Такою стала реакція російської делегації на ухвалення Верховною Радою законопроекту про корінні народи. Під листом підписалися представники ще кількох країн.

Делегація Росії в ПАРЄ (Парламентській асамблеї ради Європи) ініціює резолюцію про "порушення прав національних меншин в Україні". Такий лист зʼявився на сайті асамблеї після ухвалення Верховною Радою законопроекту "Про корінні народи України".

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Документ зареєстрований главою делегації Петром Толстим. У ньому говориться, що в останні роки Україна "послідовно ухвалює законодавчі акти, що грубо порушують основні права державно-утворювальних народів і національних меншин, зокрема право на вільний розвиток і використання рідної мови".

"Це серйозне порушення прав етнічних росіян, угорців, поляків, румунів, білорусів, молдаван, греків, словаків і представників інших етнічних груп", — йдеться в повідомленні.

У заяві говориться, що Венеціанська комісія в 2019 році назвала "таким, що суперечить Конституції України та її міжнародним зобовʼязанням" ухвалення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Більш того, в травні 2021 року Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про корінні народи". Критерій, запропонований українською владою для визначення "корінних народів" — відсутність "власного державного утворення за межами України" — не має правового підґрунтя в документах міжнародних організацій, зокрема в Декларації ООН про права корінних народів 2007 року", — говориться в листі.

Під листом, крім російської делегації, підписалися представники Молдови, Сербії, Угорщини та Вірменії.

На лист відреагував український делегат в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Хочу відразу відповісти всім росіянам, яких укотре обурюють внутрішні справи України, які їх не стосуються. Закон відносить до корінних народів України кримських татар, караїмів і кримчаків. Ці народи сформувалися на території нашої країни, мають свою мову, культуру й традиції, але не мають своєї держави. Саме тому потрібен був закон, який закріплює їхній статус в Україні. У той же час, цей закон не стосується нацменшин, права яких захищає наша Конституція", — заявив парламентарій.

За словами Гончаренка, Росія в своїй звичній манері маніпулює і перекручує факти, аби знову голосно заявити про утиски в Україні, саджаючи при цьому за ґрати кримських татар в анексованому Криму".

"Цей закон — допоможе нам захистити корінні народи України і наблизить повернення Криму. І ми будемо боротися проти всіх цих маніпуляцій Росії в ПАРЄ", — зазначив представник України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 1 липня ухвалила проект закону №5506 "Про корінні народи України". Він визначає правовий статус корінних народів України і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини й основоположними свободами.

Народний депутат Рустем Умєров від фракції "Голос" написав колонку на Фокусі: "Кримське питання. Чому Україні потрібен закон про корінні народи?".