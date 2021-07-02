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Росія ініціює резолюцію ПАРЄ про "порушення прав нацменшин в Україні"

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ПАРЄ, Україна, лист, закон про корінні народи
Фото: Відкриті джерела | Крім Росії, під листом підписалися представники Молдови, Сербії, Угорщини та Вірменії

Такою стала реакція російської делегації на ухвалення Верховною Радою законопроекту про корінні народи. Під листом підписалися представники ще кількох країн.

Делегація Росії в ПАРЄ (Парламентській асамблеї ради Європи) ініціює резолюцію про "порушення прав національних меншин в Україні". Такий лист зʼявився на сайті асамблеї після ухвалення Верховною Радою законопроекту "Про корінні народи України".

Документ зареєстрований главою делегації Петром Толстим. У ньому говориться, що в останні роки Україна "послідовно ухвалює законодавчі акти, що грубо порушують основні права державно-утворювальних народів і національних меншин, зокрема право на вільний розвиток і використання рідної мови".

"Це серйозне порушення прав етнічних росіян, угорців, поляків, румунів, білорусів, молдаван, греків, словаків і представників інших етнічних груп", — йдеться в повідомленні.

У заяві говориться, що Венеціанська комісія в 2019 році назвала "таким, що суперечить Конституції України та її міжнародним зобовʼязанням" ухвалення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Більш того, в травні 2021 року Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект "Про корінні народи". Критерій, запропонований українською владою для визначення "корінних народів" — відсутність "власного державного утворення за межами України" — не має правового підґрунтя в документах міжнародних організацій, зокрема в Декларації ООН про права корінних народів 2007 року", — говориться в листі.

Під листом, крім російської делегації, підписалися представники Молдови, Сербії, Угорщини та Вірменії.

На лист відреагував український делегат в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Хочу відразу відповісти всім росіянам, яких укотре обурюють внутрішні справи України, які їх не стосуються. Закон відносить до корінних народів України кримських татар, караїмів і кримчаків. Ці народи сформувалися на території нашої країни, мають свою мову, культуру й традиції, але не мають своєї держави. Саме тому потрібен був закон, який закріплює їхній статус в Україні. У той же час, цей закон не стосується нацменшин, права яких захищає наша Конституція", — заявив парламентарій.

За словами Гончаренка, Росія в своїй звичній манері маніпулює і перекручує факти, аби знову голосно заявити про утиски в Україні, саджаючи при цьому за ґрати кримських татар в анексованому Криму".

"Цей закон — допоможе нам захистити корінні народи України і наблизить повернення Криму. І ми будемо боротися проти всіх цих маніпуляцій Росії в ПАРЄ", — зазначив представник України.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 1 липня ухвалила проект закону №5506 "Про корінні народи України". Він визначає правовий статус корінних народів України і встановлює правові гарантії на повне володіння усіма правами людини й основоположними свободами.

Народний депутат Рустем Умєров від фракції "Голос" написав колонку на Фокусі: "Кримське питання. Чому Україні потрібен закон про корінні народи?".