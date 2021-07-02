Россия инициирует резолюцию ПАСЕ о "нарушении прав нацменьшинств в Украине"

Такой стала реакция российской делегации на принятие Верховной Радой законопроекта о коренных народах. Под письмом подписались представители еще нескольких стран.

Делегация России в ПАСЕ (Парламентской ассамблее совета Европы) инициирует резолюцию о "нарушении прав национальных меньшинств в Украине". Такое письмо появилось на сайте ассамблеи после принятия Верховной Радой законопроекта "О коренных народах Украины".

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Документ зарегистрирован главой делегации Петром Толстым. В нем говорится, что в последние годы Украина "последовательно принимает законодательные акты, грубо нарушающие основные права государственно-образующих народов и национальных меньшинств, в том числе право на свободное развитие и использование родного языка".

"Это серьезное нарушение прав этнических русских, венгров, поляков, румын, белорусов, молдаван, греков, словаков и представителей других этнических групп", — говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что Венецианская комиссия в 2019 году назвала "противоречащим Конституции Украины и ее международным обязательствам" принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Более того, в мае 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О коренных народах". Критерий, предложенный украинскими властями для определения "коренных народов" — отсутствие "собственного государственного образования за пределами Украины" — не имеет правовой основы в документах международных организаций, в том числе в Декларации ООН о правах коренных народов 2007 года", — говорится в письме.

Под письмом, кроме российской делегации, подписались представители Молдовы, Сербии, Венгрии и Армении.

На письмо отреагировал украинский делегат в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Хочу сразу ответить всем русским, которых в очередной раз возмущают внутренние дела Украины, их не касающиеся. Закон относит к коренным народам Украины крымских татар, караимов и крымчаков. Эти народы сформировались на территории нашей страны, имеют свой язык, культуру и традиции, но не имеют своего государства. Именно поэтому необходим был закон, который закрепляет их статус в Украине. В то же время, этот закон не касается нацменьшинств, права которых защищает наша Конституция", — заявил парламентарий.

По словам Гончаренко, Россия в своей привычной манере манипулирует и перекручивает факты, лишь бы снова громко заявить о притеснениях в Украине, сажая при этом за решетку крымских татар в аннексированном Крыму".

"Этот закон – поможет нам защитить коренные народы Украины и приблизит возвращение Крыма. И мы будем бороться против всех этих манипуляций России в ПАСЕ", — отметил представитель Украины.

Напомним, что Верховная Рада Украины 1 июля приняла проект закона №5506 "О коренных народах Украины". Он определяет правовой статус коренных народов Украины и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основополагающими свободами.

Народный депутат Рустем Умеров от фракции "Голос" написал колонку на Фокусе: "Крымский вопрос. Почему Украине нужен закон о коренных народах?".