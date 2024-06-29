У Google стала доступна для перекладу кримськотатарська мова

Майже чотири роки знадобилося компанії Google, аби додати кримськотатарську мову до свого онлайн-перекладача.

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Сервіс Google Translate долучив кримськотатарську мову до списку доступних перекладів. Про це інформують у міністерстві закордонних справ України.

Як повідомляють у зовнішньополітичному відомстві, Google перекладач додав кримськотатарську мову до перекладів, які доступні користувачам.

У МЗС подякували цифровому гіганту за цю важливу ініціативу, яка, як наголошується, демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти.

Наразі користувачі Google Translate мають можливість оперувати понад 100 мовами світу.

Нагадаємо, ще в грудні 2020 року Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій попросило компанію Google додати кримськотатарську мову до онлайн-перекладача, мотивуючи прохання тим, що в Україні нею розмовляють понад 300 тисяч осіб, а в усьому світі ця цифра сягає майже шість мільйонів.

У липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про корінні народи України", згідно з яким кримські татари, караїми та кримчаки отримали право на створення своїх ЗМІ та підтримку від держави.

28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох українців, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, якого окупанти схопили ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році.