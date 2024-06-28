Захоплені ще до 2022 року: з російського полону повернули 10 українців, — Зеленський

У 2021 році окупанти полонили заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а у 2017–2018 — цивільних Олену Пех та Валерія Матюшенка, розповів президент Володимир Зеленський.

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У пʼятницю 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох українців. Деякі з них були захоплені ворогом ще до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, було повернуто заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля, якого захопили в полон ще у 2021 році в тимчасово окупованому Криму. Крім цього, додому повернулися цивільні Олена Пех та Валерій Матюшенко, які перебували в полоні з 2017–2018 років.

Також повернули з російського полону священників Української греко-католицької церкви Богдана Гелета та Івана Левицького, їх противник захопив у Бердянську Запорізької області через опір. Ще пʼятьох цивільних полонили та позбавили волі в Білорусі — Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

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"Усі вони вже звільнені та вдома — в Україні. Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", — заявив президент та додав, що з полону РФ буде обовʼязково звільнено всіх українців.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, Україна постійно працює над тим, аби всі громадяни повернулися додому.

"Сьогодні відбулося історичне повернення цивільних громадян України, яких роками утримувала РФ", — сказав він.

Нагадаємо, 25 червня з російського полону було повернуто 90 військових. Серед яких були захисники "Азовсталі" та Чорнобильської атомної електростанції.

26 червня представник ГУР МОУ Андрій Юсов зауважив, що 53-й обмін полонених між Україною та РФ не завершений. Він наголосив, що повернуті 90 захисників — це не останні новини.