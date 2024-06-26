Операція триває: ГУР про 53-й обмін полоненими між Україною та РФ (відео)

У межах останнього обміну полоненими Україна вже повернула 50 воїнів, які обороняли Маріуполь. Утім, цей процес ще триває.

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Останній, 53-й обмін полоненими між Україною та Росією ще не завершений. Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов.

За його словами, це ще не 53-й обмін, оскільки він не завершився й операція триває.

"В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини. І ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію", — повідомив він.

Також Юсов підкреслив, що кожний обмін полоненими є складним, оскільки Росія нехтує міжнародним правом та Женевськими конвенціями.

Серед полонених, яких вдалося повернути додому, також 50 захисників Маріуполя, які вийшли із "Азовсталі".

Нагадаємо, 31 травня відбувся перший за тривалий час обмін полоненими з Російською Федерацією. Україна тоді повернула додому ще 75 осіб, які перебували у полоні в країні-агресорі. Попередній обмін полоненими відбувався ще 8 лютого і тоді вдалося повернути 100 українських захисників.

29 травня Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявляла, що обміни полоненими між Росією та Україною призупинені вже кілька місяців та звинуватила у цьому українську сторону.

Пізніше в американському Інституті вивчення війни пояснили, чому РФ звинувачує Україну у відсутності співпраці в питанні обміну полоненими. На думку аналітиків, Москва навмисне відмовляється від цього процесу, щоб спробувати приховати свої злочинні дії.