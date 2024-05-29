Призупинені вже кілька місяців: РФ звинувачує Київ у затримці обмінів військовополоненими

Українська сторона запевняє, що готова до обмінів будь-якого дня. Однак Кремль не зацікавлений у поверненні своїх військових.

Related video

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова заявила, що обміни полоненими між Росією та Україною призупинені вже кілька місяців. Й очікувано звинуватила українську сторону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на ТАСС.

Москалькова не конкретизувала, звинувачуючи українську сторону.

"На жаль, кілька місяців, через Україну, яка постійно виставляє нові, надумані вимоги, обміни призупинені", — заявила Москалькова на виїзному засіданні комітету Держдуми по розвиту громадянського суспільства.

Водночас у повідомленні від 17 травня українська сторона, а саме Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими зазначав, що саме російська сторона всіляко гальмує процес.

Полонені росіяни Фото: pravda.com.ua

"Ми готові до проведення обмінів в будь-який момент", – заявив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко.

За його словами, Росія систематично звинувачує Україну у бездіяльності та небажанні обмінювати полонених військовослужбовців та цивільних осіб.

Проте ще минулого року українська сторона звернулася до РФ з пропозицією створити змішані медичні комісії та Спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі-посередниці.

Російська сторона й досі не відповіла на офіційні пропозиції Координаційного штабу та продовжує односторонньо блокувати обмін військовополоненими.

Полонені росіяни в Україні Фото: Meduza

"Окупанти не ставлять перед собою цілі – повернути своїх військових. При цьому – вони звинувачують Україну в затягуванні процесу", — зазначив Охріменко та зазначив, що в РФ "відкрито зневажають інтереси російських військовослужбовців" та вдаються до "постійних маніпуляцій на емоціях та почуттях родин українських захисників".

Нагадаємо, 28 травня ЗСУ взяли в полон велику партію російських військових. Один із них розповів, що півтори доби сидів у окопі із трупами та чекав на порятунок, якого так і не дочекався.