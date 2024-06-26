Операция продолжается: ГУР о 53-м обмене пленными между Украиной и РФ (видео)

В рамках последнего обмена пленными Украина уже вернула 50 воинов, которые обороняли Мариуполь. Впрочем, этот процесс еще продолжается.

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Последний, 53-й обмен пленными между Украиной и Россией еще не завершен. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов.

По его словам, это еще не 53-й обмен, поскольку он не завершился и операция продолжается.

"В рамках этой операции уже вернули 90 наших защитников. Но это не последние новости. И мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщить дополнительную информацию", — сообщил он.

Также Юсов подчеркнул, что каждый обмен пленными является сложным, поскольку Россия пренебрегает международным правом и Женевскими конвенциями.

Среди пленных, которых удалось вернуть домой, также 50 защитников Мариуполя, которые вышли из "Азовстали".

Напомним, 31 мая состоялся первый за долгое время обмен пленными с Российской Федерацией. Украина тогда вернула домой еще 75 человек, которые находились в плену в стране-агрессоре. Предыдущий обмен пленными происходил еще 8 февраля и тогда удалось вернуть 100 украинских защитников.

29 мая Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что обмены пленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев и обвинила в этом украинскую сторону.

Позже в американском Институте изучения войны объяснили, почему РФ обвиняет Украину в отсутствии сотрудничества в вопросе обмена пленными. По мнению аналитиков, Москва умышленно отказывается от этого процесса, чтобы попытаться скрыть свои преступные действия.