Обмен пленными: в ISW объяснили, почему РФ обвиняет Украину в отсутствии сотрудничества

Украина создает третью колонию для содержания российских военнопленных, которых хотели бы обменять на пленных бойцов Сил обороны. Москва отказывается от обмена, чтобы скрыть свои преступные действия, уверены аналитики ISW.

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Российские власти пытаются перессорить украинцев и скомпрометировать Украину на международной арене. С другой стороны, Кремль хотел бы скрыть военные преступления, которые совершают россияне, расстреливая военнопленных на линии фронта. О том, почему РФ прекратила обмен военнопленными, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 29 мая.

Аналитики сначала напомнили, как россияне относятся к пленным украинцам: расстреливают, продают, заставляют воевать на своей стороне. При этом российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Украина отказывается проводить обмены. С другой стороны, в Украине создали уже третий лагерь для содержания экс-военных ВС РФ, потому что на предыдущих площадках уже не хватает места. В отчете ISW назвали четыре возможные причины заявления чиновницы Кремля:

публично переложить вину на украинскую власть; скрыть российские преступления против военнопленных; разжечь вражду в украинском обществе; заставить Запад усомниться в помощи Украине.

"Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один риторический прием для подрыва принятия решений в Украине", — говорится в отчете.

На портале ISW описали поведение РФ в отношении пленных. Например, нарушая Женевскую конвенцию, солдаты ВС РФ расстреливают бойцов Сил обороны, захваченных на линии боев. Кроме того, россияне устроили торговлю пленными: людей отдают, получив деньги от семьи. Еще одно направление действий Кремля — создание подразделений, в которых якобы набирают захваченных на войне украинцев. С этой целью в российской армии создали батальон (от 400 до 800 чел.) под названием "Богдан Хмельницкий", написали в росСМИ ТАСС осенью 2023 года.

Обмен пленными — заявления ВС РФ о создании батальона из пленных украинцев Фото: Скриншот

Обмен пленными

Ранее Фокус писал, что последний обмен пленными состоялся в феврале 2024 года. Обмен стал возможным благодаря участию Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда домой вернулось около 250 украинских бойцов.

Между тем в марте 2024 года спикер украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал о торговле украинскими военнопленными, которая происходит в ВС РФ. В частности, наемники главы Чечни Рамзана Кадырова покупают украинцев, которых захватили в плен подразделения ВС РФ. После этого кадыровцы отыскивают родственников и требуют деньги в обмен на освобождение.

Также в СМИ рассказали о ряде расстрелов, которые совершили россияне на линии фронта. Офис Генерального прокурора в течение весны открыл несколько уголовных производств по таким преступлениям. Например, зафиксировано преступление под Клещеевкой, которое произошло в феврале. Аналогичные случаи произошли под Авдеевкой, свидетельствуют видео, опубликованные в сети.

Напоминаем, 29 мая российская уполномоченная Татьяна Москалькова обвинила Украину в срыве обмена военнопленных. Тем временем представитель Единого центра приема обращений "Хочу жить" заявил об открытии третьей колонии, где удерживают пленных россиян, которых РФ не хочет возвращать домой.