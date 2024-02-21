Украина расследует казни российскими солдатами 38 военнопленных ВСУ, — Костин

Расстрелы невооруженных комбатантов, находящихся под защитой Женевской конвенции — не "эксцесс исполнителя", а целенаправленная политика геноцида украинского народа, которую реализует Москва, заявил генеральный прокурор Андрей Костин.

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Украина расследует 18 уголовных производств по фактам убийства российскими оккупантами 38 военнопленных украинцев. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона.

"Мы начинаем расследование преступлений в отношении военнопленных сразу, как только получим информацию. Эти преступления являются не единичными. Это не "эксцесс исполнителя". Мы видим это как целенаправленную политику России, целью которой является уничтожение украинского народа, то есть геноцид", — сказал Костин.

Генеральный прокурор отметил, что в целом, в Украине расследуется 18 уголовных дел по убийству 38 военнопленных. Среди более 500 человек, которые подозреваются в военных преступлениях, 97 россиян — подозревают в совершении умышленных убийств, из которых 8 уже получили приговор.

Костин рассказал, что в конце января этого года, к пожизненному заключению приговорен командир батальона Российской Федерации за убийство защитника Украины и пытки гражданских на Черниговщине.

"В начале декабря появилась информация об убийствах наших бойцов, которые сдавались в плен врагу. По этим фактам также было начато расследование. Следствие установило, что враг использовал военнопленных украинских бойцов как живой щит. В результате был убит один военнопленный военнослужащий сил обороны Украины. Судьба еще двух неизвестна. Идентифицировано подразделение, вероятно, причастное к этому преступлению. Это "псковская десантная дивизия", известная военными преступлениями на Киевщине, в частности в Буче, где было безжалостно убито более 350 мирных украинцев", — отметил он.

Сейчас украинский генпрокурор находится с рабочей поездкой в Нюрнберге, где проходят слушания так называемой Хельсинкской комиссии, Конгресса Соединенных Штатов Америки, по привлечению России к ответственности за военные преступления против Украины.

По его словам, в ходе слушаний, в частности обсуждается вопрос создания специального трибунала по преступлениям РФ против Украины и использования универсальной юрисдикции для привлечения виновных к ответственности.

Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке

Напомним, 19 февраля пресс-служба 110-й ОМБр сообщила, что российские оккупанты обещали эвакуировать украинских раненых бойцов из укрепрайона "Зенит", однако в конечном итоге расстреляли их.

Боец 110-й ОМБр Виктор Беляк отметил, что укрепрайон "Зенит" был одной из главных целей российских войск в Авдеевке. Эту позицию обстреливали минометами, танками, БМП и дронами-камикадзе.

По информации СМИ, раненые украинские военные, которых оставили на позиции "Зенит" в Авдеевке, связывались с родными. Один из бойцов рассказал, что ему предлагали бросить сослуживцев и сбежать.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных на позиции "Зенит".