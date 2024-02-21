Україна розслідує страти російськими солдатами 38 військовополонених ЗСУ, — Костін

Розстріли неозброєних комбатантів, які перебувають під захистом Женевської конвенції — не "ексцес виконавця", а цілеспрямована політика геноциду українського народу, яку реалізує Москва, заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

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Україна розслідує 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими окупантами 38 військовополонених українців. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

"Ми розпочинаємо розслідування злочинів щодо військовополонених одразу, як тільки отримаємо інформацію. Ці злочини є не поодинокими. Це не "ексцес виконавця". Ми бачимо це як цілеспрямовану політику Росії, метою якої є знищення українського народу, тобто геноцид", — сказав Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що у цілому, в Україні розслідується 18 кримінальних справ щодо вбивства 38 військовополонених. Серед понад 500 осіб, які підозрюються у воєнних злочинах, 97 росіян — підозрюють у вчиненні умисних вбивств, з яких 8 вже отримали вирок.

Костін розповів, що наприкінці січня цього року, до довічного ув'язнення засуджено командира батальйону Російської Федерації за вбивство захисника України та катування цивільних на Чернігівщині.

"На початку грудня з'явилась інформація про вбивства наших бійців, які здавалися в полон ворогу. За цими фактами також було розпочато розслідування. Слідство встановило, що ворог використовував військовополонених українських бійців як живий щит. В результаті було вбито одного військовополоненого військовослужбовця сил оборони України. Доля ще двох невідома. Ідентифіковано підрозділ, ймовірно, причетний до цього злочину. Це "псковська десантна дивізія", відома воєнними злочинами на Київщині, зокрема в Бучі, де було безжалісно вбито понад 350 мирних українців", — зазначив він.

Наразі український генпрокурор перебуває з робочою поїздкою в Нюрнберзі, де відбуваються слухання так званої Гельсінської комісії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України.

За його словами, в ході слухань, зокрема обговорюється питання створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ проти України та використання універсальної юрисдикції для притягнення винних до відповідальності.

Розстріл українських військовополонених в Авдіївці

Нагадаємо, 19 лютого пресслужба 110-ї ОМБр повідомила, що російські окупанти обіцяли евакуювати українських поранених бійців з укріпрайону "Зеніт", проте в кінцевому підсумку розстріляли їх.

Боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк зазначив, що укріпрайон "Зеніт" був однією з головних цілей російських військ в Авдіївці. Цю позицію обстрілювали мінометами, танками, БМП і дронами-камікадзе.

За інформацією ЗМІ, поранені українські військові, яких залишили на позиції "Зеніт" в Авдіївці, зв'язувалися з рідними. Один із бійців розповів, що йому пропонували кинути товаришів по службі і втекти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб з'ясувати обставини розстрілу російськими окупантами українських військовополонених на позиції "Зеніт".