"Будущее проекта зависит от Украины": Кулеба назвал целью РФ восстановление славы СССР

Россия не согласна с независимостью стран Центральной Азии, поскольку Кремль до сих пор рассматривает их как бывшие провинции, заявил министр иностранных дел Украины.

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Восстановление славы Советского Союза на международной арене — стратегическая цель РФ, которая заключается не только в завоевании Украины. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в интервью газете The Times of India.

Дипломат не исключил, что Россия может атаковать страны НАТО. Это может произойти, если в Москве придут к выводу, что ответ альянса не будет адекватным.

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По его словам, "будущее российского империалистического проекта зависит от Украины". Он отметил, что стратегической целью России является не просто завоевание нашего государства.

"Это восстановление славы Советского Союза на международной арене", — пояснил Кулеба.

Глава ведомства вспомнил слова главы Кремля Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был самой большой геополитической катастрофой XX века. Он уверен, что РФ не соглашается с независимостью стран Центральной Азии, поскольку Кремль до сих пор рассматривает их как бывшие провинции.

Министр добавил, если Россия не потерпит поражение в Украине, то Путин сможет вдохновиться своим успехом и двинется на страны НАТО. Он уверен, что Россия не согласна с независимостью стран Центральной Азии, поскольку Кремль до сих пор рассматривает их как бывшие провинции.

"Когда Россия проиграет эту войну, ей придется принять новую политическую модель, которая не предусматривает империалистической экспансии", — отметил Кулеба.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия имеет "важный глобальный голос". По его мнению, государство может использовать его, чтобы влиять на РФ и привлекать другие страны присоединиться к мирной украинской инициативе. По его словам, если Нью-Дели присоединится к соответствующим переговорам по украинской "формуле мира", то другие страны Глобального Юга "будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее".