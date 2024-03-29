Кулеба допустил переговоры с Россией по "формуле мира" Зеленского (видео)

Глава МИД Украины заявил, что если Нью-Дели присоединится к переговорам по украинской "формуле мира", то другие страны Глобального Юга "будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Индия обладает "важным глобальным голосом" и может использовать его, чтобы влиять на Российскую Федерацию и привлекать другие страны присоединиться к мирной инициативе Киева. Об этом он сказал в интервью индийскому телеканалу New Delhi Television Limited.

Сообщатся, что по просьбе Киева в Швейцарии планируется "мирный саммит".

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"Индия является очень важным игроком в мире, и нам нужна Индия для восстановления справедливого и прочного мира в Украине", — сказал Кулеба.

По словам главы дипломатического ведомства, Индия может сыграть важную роль в объединении стран Глобального Юга. Он отметил, что если Нью-Дели присоединится к переговорам по "формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, то многие другие страны "будут чувствовать себя гораздо безопаснее и комфортнее, сидя рядом с Индией, и они придут и присоединятся к этим усилиям".

Кулеба дал интервью индийским СМИ

Говоря о "мирном саммите", Кулеба заявил, что украинская "формула мира" — это "меню", в котором перечислены все основные проблемы, вызванные масштабным вторжением России в Украину.

"Я намеренно использую слово "меню" — таким образом, чтобы любая страна могла выбрать тот вопрос, над которым она хочет работать", — объяснил дипломат.

Кулеба также отметил, что Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться предложение Украины.

"Мы сказали, что на первом саммите соберем вместе все государства, разделяющие эти принципы они выберут пункт меню, над которым хотят работать. <…> затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками", — сказал он.

Напомним, по данным СМИ, Китай может бойкотировать будущие мирные переговоры по завершению войны в Украине, если на них не будет представителей из РФ.

В свою очередь профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли в комментарии Фокусу указал на то, что власти Турции стремятся наладить диалог между Украиной и Россией.