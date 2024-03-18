Эрдоган хочет получить Нобелевскую премию за мир в Украине

По словам политолога-международника Максима Яли, любой политик мечтает запечатлеть свое имя в истории. Турецкий президент – не исключение, поэтому он пытается удачно совмещать личные цели с интересами государства.

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Власти Турции стремятся наладить диалог между Украиной и Россией. Именно поэтому не только турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но и другие политики время от времени намекают, что Украине пора вести переговоры с РФ. Дальнейшее замораживание конфликта отвечает как национальным интересам Турции, так и личным соображениям Эрдогана. Об этом в комментарии Фокусу сказал политолог-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли в материале "Еще один миротворец. Почему Эрдоган снова хочет стать переговорщиком между Россией и Украиной".

"Человек, который поможет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, наверняка будет номинироваться на Нобелевскую премию. Это мечта любого политика — запечатлеть свое имя в истории. Эрдоган здесь не исключение. Поэтому он пытается удачно сочетать личные интересы". с интересами государства, экономическими и геополитическими", — отмечает он.

Напомним, ранее Эрдоган сказал : "Мирные планы, исключающие Россию, не дадут никаких результатов".

Он в который раз предложил Турцию в качестве переговорной площадки, одним из участников которых видит РФ.

Также читайте версию материала Фокуса "Еще один миротворец. Почему Эрдоган снова хочет стать переговорщиком между Россией и Украиной".