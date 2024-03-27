По мнению издания, Кремль устроит "замороженный" конфликт. Российские вооруженные силы могут оставаться в Украине, но поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО также будут приостановлены.

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Украина стоит перед угрозой перехода к обороне, что может привести к "замороженному конфликту" уже в 2024 году. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Немецкие журналисты считают, что такая ситуация сложилась частично из-за безответственных действий канцлера Германии Олафа Шольца и других западных политиков. Издание отмечает, что появляется все больше сигналов о возможной "заморозке конфликта" в Украине на определенный период. Так, лидер парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених высказал идею о возможности "заморозки" войны, что вызвало широкое общественное возмущение. Тем не менее, есть серьезные доводы как за, так и против временной приостановки войны.

Одной из причин для "заморозки" является то, что обе стороны выступают как рациональные актеры. Война приводит к истощению ресурсов, и ни одна из сторон не обладает явным преимуществом, что делает быстрое прекращение конфликта и заключение мирного соглашения маловероятным.

Еще одним аргументом является то, что Украина, вероятно, окажется проигравшей стороной, но при "заморозке" конфликта она может сохранить лицо и избежать окончательного признания поражения.

Москва также может смириться с "замороженным" конфликтом. Российские вооруженные силы могут оставаться в стране, но поставки западного оружия прекратятся, и переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут приостановлены. Это может создать некоторое положительное состояние для России.

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"Теперь возникает вопрос: Будет ли этот конфликт продолжаться годами? Скорее всего, нет. Напротив, есть много оснований полагать, что он будет заморожен уже в этом году", — говорится в материале.

Ситуация не в пользу Украины

При этом издание пишет, что шансы Украины на возвращение потерянных территорий в этом году ничтожны. Скорее всего, Киеву придется сосредоточиться на удержании текущей линии фронта. Однако на данный момент нельзя сделать определенных выводов, и скорее всего, в течение этого года Украине придется столкнуться с новыми атаками со стороны России, что может привести к значительным территориальным утратам.

В настоящее время Россия активно пытается прорвать первую линию обороны Украины в 18 точках, и уже в середине февраля им это удалось под Авдеевкой в Донецкой области. Однако вторая и третья линии обороны Украины гораздо слабее первой, что увеличивает риск прорыва российских войск вглубь страны до реки Днепр, отмечает Welt.

Украине не хватает боеприпасов и оружия, что делает ее положение еще более уязвимым. По мнению военного эксперта Карло Масала, Украину ожидает "очень критическая фаза" до сентября. Москва, вероятно, мобилизует от 240 000 до 768 000 солдат в ближайшие месяцы, в то время как украинские военные испытывают серьезные трудности с личным составом.

Средний возраст военнослужащих составляет 43 года, и они сталкиваются с огромным дефицитом артиллерийских боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, боевой техники и другого снаряжения. Ситуация для Киева становится все более напряженной, несмотря на некоторые временные успехи.

Военные эксперты из разных стран ожидают, что война склонится в пользу Москвы уже летом, если Запад не предоставит Украине значительную помощь в ближайшее время.

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"Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Запад предоставил только 30 процентов обещанного оборудования. Несмотря на умоляющие призывы Киева, есть все основания полагать, что ситуация не изменится", — добавляют журналисты.

Издание предполагает, что помощь оружием со стороны США будет резко сокращена, независимо от исхода выборов. У Европы же не хватает сил и политической воли, чтобы самостоятельно оказать необходимую помощь оружием.

"Запад полностью недооценил военный потенциал России и ее глобальные альянсы. У Москвы достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать нынешнюю войну еще несколько лет", — отмечает издание.

Напомним, 20 марта глава немецкой парламентской фракции Социал-демократической партии Рольф Мютцених, к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, заявил, что не намерен отказываться от своего предложения о необходимости замораживания войны в Украине, несмотря на то, что у правительства ФРГ противоположная точка зрения.

Ранее, 7 марта, издание Politico сообщило, что немецкий канцлер Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко". Таким образом, политик продолжает отказываться поставлять Украине ракеты Taurus.