На думку видання, Кремль влаштує "заморожений" конфлікт. Російські збройні сили можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї припиняться, а переговори про вступ України до ЄС і НАТО також будуть припинені.

Related video

Україна стоїть перед загрозою переходу до оборони, що може призвести до "замороженого конфлікту" вже у 2024 році. Про це пише німецька газета Die Welt.

Німецькі журналісти вважають, що така ситуація склалася частково через безвідповідальні дії канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших західних політиків. Видання зазначає, що з'являється дедалі більше сигналів про можливе "заморожування конфлікту" в Україні на певний період. Так, лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх висловив ідею щодо можливості "заморожування" війни, що викликало широке громадське обурення. Проте є серйозні доводи як за, так і проти тимчасового призупинення війни.

Однією з причин для "заморозки" є те, що обидві сторони виступають як раціональні актори. Війна призводить до виснаження ресурсів, і жодна зі сторін не має явної переваги, що робить швидке припинення конфлікту та укладення мирної угоди малоймовірним.

Ще одним аргументом є те, що Україна, ймовірно, виявиться стороною, яка програє, але при "заморожуванні" конфлікту вона може зберегти обличчя й уникнути остаточного визнання поразки.

Москва також може змиритися із "замороженим" конфліктом. Російські збройні сили можуть залишатися в країні, але постачання західної зброї припиняться, і переговори про вступ України до ЄС і НАТО будуть припинені. Це може створити деякий позитивний стан для Росії.

Важливо

"Це очевидні речі": у Зеленського відповіли партнерам, які бажають заморозити конфлікт

"Тепер постає питання: чи буде цей конфлікт тривати роками? Швидше за все, ні. Навпаки, є багато підстав вважати, що його буде заморожено вже цього року", — йдеться в матеріалі.

Ситуація не на користь України

При цьому видання пише, що шанси України на повернення втрачених територій цього року незначні. Найімовірніше, Києву доведеться зосередитися на утриманні поточної лінії фронту. Однак наразі не можна зробити певних висновків, і найімовірніше, протягом цього року Україні доведеться зіткнутися з новими атаками з боку Росії, що може призвести до значних територіальних втрат.

Наразі Росія активно намагається прорвати першу лінію оборони України у 18 точках, і вже в середині лютого їм це вдалося під Авдіївкою в Донецькій області. Однак друга і третя лінії оборони України набагато слабкіші за першу, що збільшує ризик прориву російських військ углиб країни до річки Дніпро, зазначає Welt.

Україні не вистачає боєприпасів і зброї, що робить її становище ще більш вразливим. На думку військового експерта Карло Масала, Україну очікує "дуже критична фаза" до вересня. Москва, ймовірно, мобілізує від 240 000 до 768 000 солдатів найближчими місяцями, тоді як українські військові відчувають серйозні труднощі з особовим складом.

Середній вік військовослужбовців становить 43 роки, і вони стикаються з величезним дефіцитом артилерійських боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, бойової техніки та іншого спорядження. Ситуація для Києва стає все більш напруженою, попри деякі тимчасові успіхи.

Військові експерти з різних країн очікують, що війна схилиться на користь Москви вже влітку, якщо Захід не надасть Україні значну допомогу найближчим часом.

Важливо

"Запас у 25—50 років": у Зеленського розповіли, чи може РФ довго воювати проти України

"Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Захід надав лише 30 відсотків обіцяного обладнання. Попри благальні заклики Києва, є всі підстави вважати, що ситуація не зміниться", — додають журналісти.

Видання припускає, що допомога зброєю з боку США буде різко скорочена, незалежно від результату виборів. У Європи ж не вистачає сил і політичної волі, щоб самостійно надати необхідну допомогу зброєю.

"Захід повністю недооцінив військовий потенціал Росії та її глобальні альянси. У Москви достатньо ресурсів і глобальної підтримки, щоб продовжувати нинішню війну ще кілька років", — зазначає видання.

Нагадаємо, 20 березня голова німецької парламентської фракції Соціал-демократичної партії Рольф Мютценіх, до якої належить канцлер Олаф Шольц, заявив, що не має наміру відмовлятися від своєї пропозиції щодо необхідності заморожування війни в Україні, попри те, що уряд ФРН має протилежний погляд.

Раніше, 7 березня, видання Politico повідомило, що німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко". Таким чином, політик продовжує відмовлятися постачати Україні ракети Taurus.