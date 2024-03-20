"Вікно можливостей може закритися": лідер фракції Шольца закликав заморозити війну в Україні

Глава МЗС Німеччини Бербок закликала прихильників ідеї заморозки конфлікту з РФ "звернутися до історії".

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Очільник німецької парламентської фракції Соціал-демократичної партії Рольф Мютценіх, до якої належить канцлер Олаф Шольц, стверджує, що не має наміру відмовлятися від своєї пропозиції стосовно необхідності замороження війни в Україні, попри те, що в уряду ФРН протилежна точка зору. Про це пише Deutsche Welle.

На думку політика, "вікно можливостей" для припинення вогню може закритися будь-коли, навіть якщо зараз здається, що така нагода відсутня. Мютценіх підкреслив, що він користується терміном "заморожування конфлікту", який популярний у політології та дослідженнях миру, а тому надалі він буде його також застосовувати.

До того ж керівник СДПН повідомив, що зовнішня та безпекова політика стосуються ширших сфер, "ніж постачання озброєння". Однак він зазначив, що не сумнівається у необхідності подальшої військової допомоги Києву, тому що надання підтримки країні, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН, є непохитним.

Зазначимо, що глава німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус вважає, що використання подібного терміну може дати хибний сигнал, — "що можна так просто заморозити війну та очікувати на покращення ситуації, проте це неможливо, оскільки це відомо з історії та досвіду з Путіним".

У свою чергу, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок висловила думку, що "кожному, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, потрібно звернутися до історії".

7 березня видання Politico повідомило, що німецький канцлер Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко". Таким чином, політик продовжує відмовлятися постачати Україні ракети Taurus.

До того ж 14 березня Шольц у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що Берлін посилить підтримку України.