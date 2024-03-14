Шольц пообіцяв Зеленському зміцнити зусилля для військової підтримки України

Президент України передав канцлеру ФРН перелік основних потреб війська на фронті.

Related video

Німецький канцлер Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запевнив Київ у посиленні співпраці з міжнародними партнерами стосовно підтримки України у військовій сфері. Про це повідомляє Sky News.

Видання приводить заяву речника уряду Німеччини, згідно з якою між канцлером та українським президентом досягнуто домовленості про продовження конструктивного діалогу, зокрема для глобальної підтримки мирного рішення. Також співрозмовники домовилися продовжити тісні контакти.

Тим часом у своєму Telegram Зеленський також розповів про бесіду з Шольцом, під час якої обговорювалася подальша політична, оборонна та економічна співпраця як на державному рівні, так і за участі оборонно-промислового комплексу, а також перспективи розвитку оборонного виробництва в Україні. Володимир Зеленський ознайомив Шольца з основними оборонними потребами ЗСУ в артилерії, бронетехніці та ППО.

Окремо сторони провели обмін думками відносно підсумків Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого, а також скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка вже завтра відбудеться у Берліні. Серед її учасників стануть Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Дональд Туск.

Нагадаємо, 14 березня німецький Бундестаг в черговий раз провалив головування відносно пропозиції передати Україні крилаті ракети Taurus. У голосуванні взяли участь 573 депутати. 495 депутатів проголосували проти, 31 — за, 5 утрималися.