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Военный Фокус Российско-украинская война

Шольц пообещал Зеленскому укрепить усилия для военной поддержки Украины

Олаф Шольц, канцлер ФРГ, поддержка Украины
Олаф Шольц

Президент Украины передал канцлеру ФРГ перечень основных потребностей войска на фронте.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил Киев в усилении сотрудничества с международными партнерами по поддержке Украины в военной сфере. Об этом сообщает Sky News.

Издание приводит заявление представителя правительства Германии, согласно которому между канцлером и украинским президентом достигнута договоренность о продолжении конструктивного диалога, в частности для глобальной поддержки мирного решения. Также собеседники договорились продолжить тесные контакты.

Между тем в своем Telegram Зеленский также рассказал о беседе с Шольцом, во время которой обсуждалось дальнейшее политическое, оборонное и экономическое сотрудничество как на государственном уровне, так и с участием оборонно-промышленного комплекса, а также перспективы развития оборонного производства в Украине. Владимир Зеленский ознакомил Шольца с основными оборонными потребностями ВСУ в артиллерии, бронетехнике и ПВО.

Отдельно стороны провели обмен мнениями относительно итогов Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля, а также скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая уже завтра состоится в Берлине. Среди ее участников станут Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Дональд Туск.

Напомним, 14 марта немецкий Бундестаг в очередной раз провалил председательство относительно предложения передать Украине крылатые ракеты Taurus. В голосовании приняли участие 573 депутата. 495 депутатов проголосовали против, 31 — за, 5 воздержались.