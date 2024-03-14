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Военный Фокус Российско-украинская война

Ракет не будет: Бундестаг снова провалил голосование за предоставление Украине Taurus, — Bild

ракеты, Таурус
Фото: military-informant.com | Бундестаг снова провалил голосование за предоставление Украине ракет Taurus

Днем 14 марта 538 немецких депутатов проголосовали "против" поставки дальнобойных крылатых ракет украинской армии, только 31 парламентарий поддержал соответствующее решение.

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Депутаты немецкого Бундестага отклонили резолюцию о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. Об этом в четверг, 14 марта, сообщило издание Bild.

"Принято решение: Германия и в дальнейшем не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus", — говорится в материале.

Днем 538 депутатов Бундестага проголосовали "против" поставки Taurus, 31 человек поддержал. Всего в голосовании приняли участие 573 депутата.

Журналисты уточнили, что в Союзе уже второй раз требовали поименного голосования и призвали федеральное правительство "немедленно" передать это дальнобойное вооружение Украине. Однако, как добавляют в издании, канцлер Германии Олаф Шольц отвергает такую возможность.

Что означает отказ о поставках Taurus для Украины

В Bild отмечают, что для украинских Вооруженных сил дальнобойное высокоточное оружие пока оказалось эффективным средством противодействия российской агрессии, однако "его недостаточно".

Благодаря поставленным Лондоном и Парижем крылатым ракетам Storm Shadow и Scalp Силы обороны смогли атаковать стратегически важные объекты вдали от фронта, хотя и, как уточняют журналисты, "непонятно, сколько этих ракет Украина еще имеет".

Кроме того, в издании отмечают, что с Taurus украинская армия также имела бы эффективное средство разрушения важных мостов и сооружений россиян.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Берлин 7 марта "настойчиво призвал" Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен с Великобританией.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".