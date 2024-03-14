Основа для нового контронаступления ВСУ: Бундестаг проводит дебаты по поставкам ракет Taurus

Немецкое правительство также призывают присоединиться к организации учебного процесса для украинских военных, чтобы они имели возможность эффективно использовать ракетное вооружение.

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Депутаты немецкого Бундестага продолжают обсуждать пункт повестки дня, который называется "Последовательная поддержка Украины — это принятие решения по доставке крылатых ракет Taurus". Об этом информирует"Укринформ".

Как и раньше, инициатива представления принадлежит крупнейшей оппозиционной фракции — ХДС/ХСС. До поименного голосования планируется провести дебаты, которые будут длиться почти полтора часа.

Авторы заявления представителей консервативного блока утверждают, что благодаря подготовке и передаче тяжелого вооружения со стороны Германии и других союзников Украина имеет возможность противостоять агрессии российской армии и не позволяет российским агрессорам расширить свои достижения.

Отдельно отмечается, что, даже с учетом всей имеющейся помощи, украинские войска лишены возможностей наносить целенаправленные удары по линиям снабжения, командным пунктам и материально-техническим структурам российских захватчиков, что помогло бы в создании основы для наступательных действий в будущем. Авторы представления напомнили, что Киев обратился к Берлину с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus в мае прошлого года.

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Немецкие парламентарии также раскритиковали "крайне нерешительную позицию федерального правительства и его бесконечные попытки оправдаться". По мнению авторов представления, если немецкое правительство действительно заинтересовано в победе Украины в этой войне, то оно должно принять решение о передаче такой эффективной системы. К тому же это вполне соответствует интересам безопасности ФРГ.

Кроме передачи крылатых ракет Taurus, члены парламентской группы Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза призывают федеральное правительство обучать украинских военных использованию этой системы.

Напомним, что 12 марта немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.