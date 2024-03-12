Неоправданно: Шольц подтвердил отказ передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

По словам немецкого канцлера, Германия оказывает значительную поддержку Украине, как финансовую, так и поставками оружия. Общая сумма предоставленной помощи достигла 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов.

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Канцлер Германии Олаф Шольц повторил свою позицию относительно передачи ракет Taurus Украине, называя использование данного типа вооружения "неоправданным". Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с малазийским коллегой Анваром Ибрагимом в Берлине, как сообщает корреспондет Укринформа.

"Я считаю, что использование данного типа вооружения неоправданно. Это моя задача как канцлера — говорить четко и не создавать нереалистичных ожиданий", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Он также подчеркнул, что Германия оказывает значительную поддержку Украине, как финансовую, так и поставками оружия. Общая сумма предоставленной помощи достигла 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов.

"Мы предоставили Украине широкий спектр помощи — от боеприпасов до противовоздушной обороны различных типов, и эта помощь оценивается Украиной как высокоэффективная, надежная и постоянная", — добавил Шольц.

Передача Taurus Украине

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок одобрительно отозвалась на предложение своего коллеги из Великобритании Дэвида Кэмерона о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus через круговой обмен c Великобританией.

Ранее эксперт-международник Максим Несвитайлов в интервью Фокусу заявил, что позиция Шольца относительно ракет Taurus для Киева свидетельствует о его слабом характере.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность получения Украиной ракет Taurus. По его убеждению, со временем немецкая сторона поймет важность поставки Киеву этого вооружения.