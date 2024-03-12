Невиправдано: Шольц підтвердив відмову передати Україні далекобійні ракети Taurus

За словами німецького канцлера, Німеччина надає значну підтримку Україні, як фінансову, так і постачання зброї. Загальна сума наданої допомоги сягнула 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів.

Related video

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свою позицію щодо передачі ракет Taurus Україні, називаючи використання цього типу озброєння "невиправданим". Про це він заявив під час спільної пресконференції з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом у Берліні, як повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що використання цього типу озброєння невиправдане. Це моє завдання як канцлера — говорити чітко і не створювати нереалістичних очікувань", — підкреслив глава уряду ФРН.

Він також підкреслив, що Німеччина надає значну підтримку Україні, як фінансову, так і постачанням зброї. Загальна сума наданої допомоги сягнула 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів.

"Ми надали Україні широкий спектр допомоги — від боєприпасів до протиповітряної оборони різних типів, і ця допомога оцінюється Україною як високоефективна, надійна і постійна", — додав Шольц.

Передача Taurus Україні

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великої Британії Девіда Кемерона щодо передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus через круговий обмін із Великою Британією.

Раніше експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю Фокусу заявив, що позиція Шольца щодо ракет Taurus для Києва свідчить про його слабкий характер.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував імовірність отримання Україною ракет Taurus. На його переконання, з часом німецька сторона зрозуміє важливість постачання Києву цього озброєння.