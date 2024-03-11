Taurus для України: глава МЗС Німеччини схвалила пропозицію про обмін ракетами з Британією

Дипломат Анналена Бербок назвала круговий обмін німецьким винаходом і пояснила, що свого часу Берлін вже свого часу робив подібне з іншими видами озброєння.

Related video

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок схвально відгукнулася на пропозицію свого колеги з Великобританії Девіда Кемерона щодо передачі Україні далекобійних крилатих ракет через круговий обмін. Про це йдеться у матеріалі Spiegel.

Важливо

Британія поставила Шольца в незручне становище щодо постачання Taurus Україні, — BILD

Бербок зауважила, що колись ФРН мала досвід з іншими видами зброї, тому таким самим чином можна зробити і з ракетами Taurus.

"Круговий обмін є, можна сказати, винаходом Німеччини. Це може стати варіантом, тим паче, що свого часу ми вже робили це з іншими типами обладнання", — підкреслила німецький міністр.

Ідея Девіда Камерона щодо передачі Україні німецьких далекобійних ракет

Раніше керівник зовнішньополітичного відомства Великобританії Девід Камерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung запропонував партнерам у Берліні тісну співпрацю для допомоги Україні. Дипломат наголосив, що потенційний кільцевий обмін передбачає передачу ФРН Великобританії ракет дальнього радіусу дії Taurus. Своєю чергою, Лондон готовий передати Україні додаткову партію ракет Storm Shadow.

"Ми готові вивчити всі можливі варіанти, які допоможуть досягнути найбільш ефективного ефекту для українських військових", — наголосив глава британської дипломатії.

Канцлер Німеччини послідовно відмовляється передавати Україні Taurus

Свого часу канцлер Німеччини Олаф Шольц використовував бартерний підхід як непрямий спосіб постачання зброї Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ. Як відомо, політик також довгий час відмовлявся від постачання Києву бойових танків Leopard-2.

Тепер Шольц наполегливо відмовляється від постачань Україні крилатих ракет Taurus, попри багаточисленні прохання Києва. Одним із аргументів такої відмови політик називає вірогідність втягування Німеччини у війну. Такого варіанту розвитку подій канцлер ФРН намагається всіляко уникнути. Ще однією підставою для відмови Олаф Шольц назвав те, що передача ракет може передбачати залучення німецьких військових, про що, за його словами, "не може бути і мови".

Берлін не відкидає постачання Україні ракет, але не готовий зараз до цього – Пісторіус

Глава німецького Міноборони Борис Пісторіус у вересні 2023 року заявив, що Берлін не відмовляв Києву у постачанні ракет Taurus, однак не готовий до такого кроку зараз. Німеччина побоюється, що цим озброєнням Київ буде атакувати російську територію. Водночас Україна не раз відкидала подібні заяви.

Раніше експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв'ю Фокусу заявив, що позиція Шольца щодо ракет Taurus для Києва свідчить про його слабкий характер.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував вірогідність отримання Україною ракет Taurus. На його переконання, з часом німецька сторона зрозуміє важливість постачання Києву цього озброєння.