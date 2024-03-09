Британія поставила Шольца в незручне становище щодо постачання Taurus Україні, — BILD

Як варіант Німеччині запропоновано так званий кільцевий обмін. Німеччина передасть крилаті ракети Taurus Великобританії, а та своєю чергою поставить Україні додаткові ракети Storm Shadow.

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Лондон запропонував Німеччині допомогу з доставкою німецьких ракет Taurus в Україну. Через це канцлер Олаф Шольц опинився у незручному становище. Про це пише BILD.

Зазначається, що міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон запропонував Німеччині підтримку у доправленні крилатих ракет Taurus до України.

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"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших питань, щоб допомогти Україні", — заявив Кемерон в інтерв'ю німецькій газеті.

Як варіант Німеччині запропоновано так званий кільцевий обмін. Німеччина передасть крилаті ракети Taurus Великобританії, а та своєю чергою поставить Україні додаткові ракети Storm Shadow.

"Ми готові розглянути всі варіанти для досягнення максимального ефекту для України, але не розкриватимемо жодних подробиць і розповідатимемо нашим опонентам, що ми плануємо", — додав Кемерон.

Видання зазначає, що такою пропозицією МЗС Великої Британії поставило канцлера Олафа Шольца у незручне становище, бо той неодноразово заявляв, що Німеччина не хоче бути втягнутою у війну в Україні через постачання ракет Taurus.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон під час візиту до Берліна 7 березня "наполегливо закликав" Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.

1 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що утримується від постачань ракет Taurus в Україну, оскільки їхня дальність могла б дати змогу Києву "досягти конкретної мети де-небудь у Москві".