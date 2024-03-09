Британия поставила Шольца в неудобное положение из-за поставок Taurus Украине, — BILD

Как вариант Германии предложен так называемый кольцевой обмен. Германия передаст крылатые ракеты Taurus Великобритании, а та в свою очередь поставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

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Лондон предложил Германии помощь с доставкой немецких ракет Taurus в Украину. Из-за этого канцлер Олаф Шольц оказался в неудобном положении. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии поддержку в доставке крылатых ракет Taurus в Украину.

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"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем другим вопросам, чтобы помочь Украине", — заявил Кэмерон в интервью немецкой газете.

Как вариант Германии предложен так называемый кольцевой обмен. Германия передаст крылатые ракеты Taurus Великобритании, а та в свою очередь поставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

"Мы готовы рассмотреть все варианты для достижения максимального эффекта для Украины, но не будем раскрывать никаких подробностей и рассказывать нашим оппонентам, что мы планируем", — добавил Кэмерон.

Издание отмечает, что таким предложением МИД Великобритании поставило канцлера Олафа Шольца в неудобное положение, потому что тот неоднократно заявлял, что Германия не хочет быть втянутой в войну в Украине из-за поставок ракет Taurus.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Берлин 7 марта "настойчиво призвал" Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве".