"Препятствий быть не должно": Камерон призвал Берлин предоставить Киеву ракеты Taurus

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании считает ошибочным мнение канцлера Олафа Шольца о том, что применение этих дальнобойных ракет может привести к эскалации полномасштабного конфликта.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон во время визита в Берлин 7 марта "настойчиво призвал" Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В немецкой столице глава внешнеполитического ведомства Британии встречался со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Что касается дальнобойного оружия, то по опыту Великобритании я могу сказать, насколько эффективно такое оружие помогло Украине в отражении незаконной агрессии", — заявил Камерон.

Он не согласился с аргументами Олафа Шольца, которые тот приводил ранее о том, что предоставление Киеву ракет Taurus приведет к эскалации войны.

"Такие дебаты неоднократно велись со времени российского вторжения два года назад. Например, говорили: "Если поставить Украине противотанковые вооружения, то произойдет эскалация". Нет, так не произошло. Говорили, что если передать Украине танки, то будет эскалация. Тоже нет. "Если дать Украине дальнобойную артиллерию или дальнобойные ракеты, то будет эскалация". Нет, опять ничего не произошло", — подчеркнул Камерон.

Дипломат считает, что западные партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы помочь Киеву защититься.

"Если речь идет о том, чтобы помочь стране защититься от незаконной и абсолютно неоправданной агрессии, то препятствий быть не должно. Пока мы не попадем в ситуацию, при которой солдат НАТО убьет российского солдата, мы способствуем не эскалации, а помогаем Украине защищаться своими силами", — добавил британский министр.

Напомним, 22 февраля немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

1 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, поскольку их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве". Кроме того, Берлину пришлось бы непосредственно участвовать в запуске, а Германия не готова отправлять своих военных в Украину.