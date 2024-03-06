Британия готова одолжить Украине все "замороженные" активы России, — Кэмерон

Глава британского МИД обозначил алгоритм предложения по использованию "замороженных" российских активов, отметив, что те могут использоваться в качестве гарантии выплаты репараций.

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Великобритания готова предоставить Украине взаймы все "замороженные" активы российского Центробанка, находящиеся в Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

Как заявил руководитель британского МИД, Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны, а эти активы могут использоваться в качестве гарантии выплаты репараций.

По мнению экспертов издания, этот план является более радикальным, чем обсуждавшиеся в Европейском Союзе предложения о том, чтобы Украине предоставлялись только непредвиденные прибыли от активов российского центрального банка, принадлежащих Западу. При этом ежегодная непредвиденная прибыль оценивается в 4 миллиарда долларов.

"Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, которые эффективно используют "замороженные" российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ сделать это. Мы стремимся к максимальному единству G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого добиться, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят предпринять это действие", — заявил Кэмерон во вторник, 5 марта, вечером.

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Министр добавил, что не думает, что план облигаций каким-либо образом подорвет репутацию лондонского Сити — финансового центра Британии. При этом Кэмерон впервые так подробно говорит об этом предложении, подчеркивая таким образом, скорее всего, политическую поддержку, которую этот план имеет в США, но не в ЕС.

"Этот план будет особенно полезен для Украины, если Конгресс США продолжит блокировать предоставление помощи Украине, поскольку он даст Украине новый источник средств для закупки вооружений и финансирования ее бюджетного дефицита", — акцентировала Guardian.

Реакция G7

В "Большой семерке" уже больше года ведутся дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, "замороженные" во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

По оценкам ЕС, как пишет Guardian, активы ЦБ России на сумму около 260 миллиардов евро были иммобилизованы в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей активов заблокировано именно в ЕС.

Считается, что Бельгия контролирует около 190 миллиардов активов, размещенных в ее клиринговой палате Euroclear в евро, и она наиболее неохотно следует радикальному плану, изложенному Кэмероном.

Казначейство США, первоначально не желавшее конфисковывать активы Центробанка РФ из-за предполагаемой неприкосновенности активов суверенного государства, с энтузиазмом восприняло идею облигаций. По оценкам экспертов, США располагают российскими активами на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания — около 25 миллиардов фунтов стерлингов, но точная цифра не разглашается.

По мнению аналитиков Guardian, сильная сторона предложения заключается в том, что арестованные активы будут считаться возвращенными в Россию после выплаты репараций. Слабость этого предложения заключается в том, что оно предполагает, что Украина одержит военную победу, а побежденная Москва будет готова выплатить репарации за ущерб, который она причинила Украине, что сейчас кажется невероятным.

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Министр иностранных дел Великобритании, однако, заявил, что он не думает, что Путин остановится на Украине, если та не победит.

"Если мы позволим России в любой форме победить в Украине, Молдова окажется под угрозой, и некоторые из стран Балтии окажутся под угрозой", — подчеркнул Кэмерон.

Реакция России

Президент РФ Владимир Путин уже принял ответные меры, конфисковав активы некоторых американских компаний, работающих в России. И как утверждают аналитики, Россия наложит вето на любой шаг ООН по конфискации ее активов.

Вместе с тем, подобные отчуждения государственных активов происходили и раньше, прежде всего санкционированное ООН использование иракских средств на миллиарды долларов, которые были предназначены для репараций Кувейту после вторжения 1990 года.

По оценкам экспертов, Украине нужно 100 миллиардов евро в год для отражения российского вторжения и еще 50 миллиардов евро в год на восстановление.

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