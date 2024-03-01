"Мы не можем": Шольц рассказал, почему не одобряет поставку ракет Taurus Украине

По словам немецкого канцлера, при "неправильном использовании" немецкие ракеты Taurus могут ударить по целям в Москве.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок ракет Taurus в Украину, так как их дальность могла бы позволить Киеву "достичь конкретной цели где-нибудь в Москве". Об этом политик сказал на форуме в Дрездене, передает Berliner Morgenpost.

Глава немецкого правительства утверждает, что на данный момент "нет никаких оснований" для положительного решения касательно отправки Taurus в Украину.

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"Они имеют дальность 500 километров и при неправильном использовании могут достичь конкретной цели где-нибудь в Москве", — объяснил свою позицию Шольц.

Как отмечает Tagesschau, ранее канцлер ФРГ также предположил, что Франция и Британия, которые уже предоставили Украине Storm Shadow/SCALP, предотвращают подобный исход событий, программируя свои ракеты, переданные Киеву.

"То, что делают другие страны, имеющие другие традиции и другие конституционные институты, мы не можем делать таким же образом", — сказал Шольц.

Напомним, 22 февраля немецкий Бундестаг проголосовал за рекомендацию, которая призывает выделить дополнительную помощь Украине. Речь идет, в том числе о предоставлении Киеву дальнобойных ракет Taurus.

В свою очередь Олаф Шольц 26 февраля в очередной раз выступил против поставок Украине ракет Taurus, объяснив свою позицию риском втянуть Германию в войну с Россией. Он заявил, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас Киеву, и дискуссией о ракетах Taurus.