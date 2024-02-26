Может привести к участию в войне: Шольц выступил против передачи ракет Taurus ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас Украине, и дискуссией о ракетах Taurus.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет немецкий канал RND.

Шольц оправдывает свои возражения риском втянуть Германию в войну с Россией.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (Taurus. — Ред.). Поэтому это не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", — сказал Шольц.

Канцлер пояснил, что ракеты Taurus — это оружие очень дальнего действия, и "то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии".

"Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", — добавил канцлер.

Кроме того, Шольц отметил, что очень раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus.

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные расстояния, но это должно быть не критично из Германии", — отметил он.

Taurus для Украины

Taurus — одна из самых современных крылатых ракет для вооружения военно-воздушных сил. Эта ракета находит определенную цель даже с больших высот и расстояний и может разрушать, например, бункеры.

Что касается поставки Taurus Украине, то канцлер Шольц еще в начале октября 2023 года принял решение не поставлять ракеты в Украину, которая подверглась нападению со стороны России. За этим стоят его опасения, что российская территория может быть поражена высокоточным оружием дальностью до 500 километров.

19 февраля, немецкие СМИ писали о том, что правящая коалиция в Бундестаге готовит призыв к правительству о передаче Украине дальнобойных ракет. Но конкретно о Taurus в документе речь не шла.

Уже 22 февраля Бундестаг поддержал проект резолюции с рекомендацией для правительства Германии начать поставки именно ракет Taurus.

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