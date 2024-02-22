Taurus не назвали: Бундестаг проголосовал за дополнительные военные поставки Украине

В резолюции сказано, что Украина должна иметь возможность наносить прицельные удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу противника. Теперь документ должен подписать канцлер Олаф Шольц.

Related video

Правящая коалиция ФРГ провела через Бундестаг достаточно обтекаемую резолюцию, в которой депутаты не возражают против предоставления Украине дополнительных систем вооружения и боеприпасов. При этом первое голосование относительно предоставления крылатых ракет Taurus немецкий парламент провалил. Результаты голосования были опубликованы 22 февраля на странице German Aid to Ukraine в соцсети X.

"Предложение, которое также включает поставку дополнительных дальнобойных систем вооружений и боеприпасов в Украину, было одобрено 382 голоса "за", 284 голоса "против", 2 воздержались", — говорится в сообщении.

В резолюции сказано, что долгосрочная военная поддержка Украины в обязательном порядке включает в себя поставки дальнобойных систем и боеприпасов, так как Киев должен иметь возможность наносить прицельные удары по стратегически важным объектам в глубоком тылу противника.

Таким образом, Германия фактически одобрила предоставления Украине дальнобойных систем вооружений, позволяющих наносить удары по объектам на территории Российской Федерации, хотя конкретно о крылатых ракетах Taurus упомянуто не было. Теперь слово за немецким канцлером Олафом Шольцем, который должен подписать документ.

Напомним, что на голосовании в Бундестаге присутствовал нардеп от партии "Слуга народа" Егор Чернев, который утверждает, что в резолюции речь идет именно о немецких дальнобойных ракетах Taurus. По его словам, это — коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили сегодня чуть раньше.