Taurus не назвали: Бундестаг проголосував за додаткові військове постачання Україні

У резолюції сказано, що Україна повинна мати можливість завдавати прицільних ударів по стратегічно важливих об'єктах у глибокому тилу противника. Тепер документ має підписати канцлер Олаф Шольц.

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Правляча коаліція ФРН провела через Бундестаг досить обтічну резолюцію, в якій депутати не заперечують проти надання Україні додаткових систем озброєння і боєприпасів. При цьому перше голосування щодо надання крилатих ракет Taurus німецький парламент провалив. Результати голосування було опубліковано 22 лютого на сторінці German Aid to Ukraine в соцмережі X.

"Пропозиція, яка також включає постачання додаткових далекобійних систем озброєнь і боєприпасів в Україну, була схвалена 382 голоси "за", 284 голоси "проти", 2 утрималися", — йдеться в повідомленні.

У резолюції зазначено, що довгострокова військова підтримка України обов'язково передбачає постачання далекобійних систем і боєприпасів, бо Київ має мати можливість завдавати прицільних ударів по стратегічно важливих об'єктах у глибокому тилу противника.

Таким чином, Німеччина фактично схвалила надання Україні далекобійних систем озброєнь, що дають змогу завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації, хоча конкретно про крилаті ракети Taurus згадано не було. Тепер слово за німецьким канцлером Олафом Шольцем, який має підписати документ.

Нагадаємо, що на голосуванні в Бундестазі був присутній нардеп від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, який стверджує, що в резолюції йдеться саме про німецькі далекобійні ракети Taurus. За його словами, це — коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.