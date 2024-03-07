Що заважає Україні отримати ракети Taurus і чому Шольц поводиться, як дитина, — експерт (відео)

Шольц вочевидь слабохарактерна людина, яка не може взяти на себе серйозну відповідальність, зазначає Максим Несвітайлов. Він намагається просто "пройти між краплями", але для лідера такої потужної держави в часи такої глобальної кризи це неприпустимо, каже експерт.

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Після того, як бундестаг ухвалив рекомендацію про передачу Україні далекобійних ракет Taurus позиція прем'єра Олафа Шольца, що наклав вето на це рішення, здається недолугим. Зі свого боку, президент Франції Емманюель Макрон перехоплює лідерство в Європі. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

На його думку, заява Шольца про необхідність відправляти для наведення та контролю ракет німецький контингент, який, зі свого боку, ніхто відправляти не хоче, здається смішною. Шольц уже просто заплутався в причинах відмов від передачі ракет Taurus, каже експерт.

"Він просто вигадує якісь відмазки, як дитина, яку просять винести футбольний м'яч із дому, — акцентує Несвітайлов. — Він каже, що мене мама не відпустить або ще щось, і так віддає європейське лідерство президентові Франції Макрону".

Експерт вважає, що Шольц може затягувати передачу ракет через електорат, який достатньо скептично налаштований до таких рішучих дій і боїться гібридного нападу на Німеччину. А ще, можливо, через закриті канали Росія погрожує Німеччині.

"Ще варто враховувати історичну провину німців перед росіянами, — каже Несвітайлов. — Хоча чомусь німці забули, що винні й українцям за Другу світову. Просто Москва монополізувала собі всі жертви та страждання й постійно розігрує карту жертви минулої війни".

Шольц вочевидь слабохарактерна людина, яка не може взяти на себе серйозну відповідальність, зазначає експерт. Він намагається просто "пройти між краплями", але для лідера такої потужної держави в часи такої глобальної кризи це неприпустимо.

На тлі нерішучості Шольца приємно дивують заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливість присутності західних військ, хоча про це навіть ніхто й мріяти не міг, зазначає фахівець. Заява Макрона знову розігріла інтерес навколо України, особливо після того, як забуксувала допомога від США.

"Треба розуміти, що над Макроном зараз не висить тягар виборів, тому він може дозволити собі незвичні кроки, — каже Несвітайлов. — Можливо, у його політичних планах є перехід на рівень загальноєвропейської політики після теперішнього другого президентського терміну".

На думку експерта-міжнародника, у ЄС назрівають певні реформи, і Макрон претендуватиме на одну з лідерських посад в оновлених інституціях Європейського Союзу. Тим більше, за словами Несвітайлова, Маркон живе політикою, і тому він 100% із політики не піде, а тому йому треба актуалізувати себе як сильного лідера Європи. У будь-якому разі заяви президента Франції зараз позитивно грають на руку Україні.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон уже цього тижня може оголосити про підтримку пропозиції Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів із країн за межами Європейського Союзу для України.