"Немає зазіхань на землю Росії ": Данілов висловився щодо перспектив постачання Україні Taurus

Секретар РНБО впевнений у тому, що німецький канцлер та його оточення зрозуміють позицію України щодо далекобійних крилатих ракет Taurus.

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Питання щодо отримання Україною балістичних ракет ATACMS американського виробництва та німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus обовʼязково почне реалізовуватися та буде зрушене. Про це в ефірі Українського радіо сказав Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

З його слів, своїми заявами німецький Олаф Шольц може залишити німецьку військову промисловість без замовлень. Він наголосив, що такі дії здатні негативно вплинути на промисловість.

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Секретар РНБО також впевнений у тому, що німецький канцлер та його оточення зрозуміють позицію України. Щодо ATACMS, Данілов закликав не поспішати з висновками та "трохи почекати".

Він наголосив на тому, що ATACMS обов'язково нададуть Україні. За нагоди українські війська, як пояснив Данілов, будуть нищити російських окупантів, які вдерлися на нашу землю.

"Вони обов'язково будуть в нас", – наголосив секретар РНБО.

Олексій Данілов прокоментував й ситуацію з нестачею снарядів в підрозділах ЗСУ. З його слів, український оборонно-промисловий комплекс набирає обертів. Він зазначив, що "найближчим часом ці спроможності будуть допомагати українським військам на фронті".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів стосовно надання ATACMS, які мають дальність на 300 км. З його слів, Україна розраховує отримати далекобійні ракети від США, а Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть цю зброю на фронті. Зі слів керівника української держави, Україна розраховує отримати далекобійні ракети від США, і Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть це озброєння на фронті.