Ніхто не хоче: дискусія про введення західних військ в Україну має припинитися, — Пісторіус

За словами німецького міністра оборони, Берлін має підтримувати Київ іншими шляхами, маючи на увазі постачання зброї та боєприпасів. Водночас, він вважає, що ракети Taurus не змінять перебіг війни.

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Дебати про те, щоб ввести західні війська на територію України мають припинитися. Ніхто нібито не хоче цього робити. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Гельсінкі.

За його словами, необхідно більш активно підтримувати Київ іншими шляхами, маючи на увазі постачання зброї та боєприпасів. А ось питання про відправку іноземних військових для допомоги в боротьбі з окупантами потрібно відставити з порядку денного.

"Ніхто насправді не хоче введення військ в Україну, зараз триває дискусія про це, тож ми маємо припинити її на цьому етапі", — заявив Борис Пісторіус.

Таку ж думку висловив також міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен під час зустрічі з німецьким колегою. Він вважає, що такий вид активної допомоги мало хто підтримає.

"Але всі виступають за більш активну підтримку у вигляді зброї, боєприпасів і грошей, і саме на цьому ми маємо зосередитися зараз", — каже Антті Гяккянен.

Під час зустрічі німецький міністр окремо порушив тему того, щоб надати бійцям ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Він вважає, що якщо це і станеться, то абсолютно не позначиться на результаті війни.

"Ми завжди наголошуємо, що ракети великої дальності не стануть вирішальними у війні", — заявив Борис Пісторіус.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення військ інших держав на територію України. У разі ухвалення такого рішення, солдати брати участь у бойових діях не будуть.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією про потенційне розміщення західних військ на території України. За його словами, французький лідер обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.

8 березня повідомлялося, що Емманюель Макрон розповів, коли буде готовий ввести війська Франції в Україну. Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель заявив, що під час зустрічі з главами партій президент обговорював потенційний сценарій, за якого можуть бути введені війська в Україну.