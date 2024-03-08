Рано чи пізно: у Зеленського пояснили, чи можуть війська НАТО воювати в Україні

Україна щонайменше отримає тренінгові, консультативні, логістичні місії на своїй території, переконаний радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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Дискусія щодо потенційного розміщення в майбутньому західних військ в Україні, яку розпочав президент Франції Емманюель Макрон, свідчить про те, що консервативна Європа усвідомлює ризики війни за умови перемоги у війні президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

"Відповідно, вони готові переходити на інший рівень дискусій", — сказав він.

За його словами, цей рівень розмов говорить про те, що рано чи пізно відповідні рішення будуть прийняті. Україна отримає тренінгові, консультативні, логістичні місії на своїй території.

"Це буде дуже важливо для нас, тому що, з одного боку, більше інтегруватиме нас в загальну безпеку системи Європи. Тобто ми станемо невіддільною частиною в повному сенсі цього слова, і тоді буде формалізація наших відносин з НАТО", — вважає Подоляк.

Радник керівника ОП переконаний, що всі ці розмови також роблять простішою дискусію про необхідність надати Україні усю зброю на поле бою, а не для зберігання на складах. Подоляк радить дочекатися зустрічі французького і українського президентів, які мають більш детально обговорити ці питання.

Нагадаємо, 7 березня французьке видання L'Independant з посиланням на лідера комуністичної партії Франції Фаб'єна Русселя повідомило, що Емманюель Макрон готовий відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту в бік Одеси або Києва.

За даними литовської розвідки, Збройні сили РФ активно готуються до тривалої протидії країнам-членам НАТО в регіоні Балтійського моря, оскільки Кремль посилює свій військовий потенціал на заході.