Рано или поздно: у Зеленского объяснили, могут ли войска НАТО воевать в Украине

Украина как минимум получит тренинговые, консультативные, логистические миссии на своей территории, убежден советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Дискуссия относительно потенциального размещения в будущем западных войск в Украине, которую начал президент Франции Эмманюэль Макрон, свидетельствует о том, что консервативная Европа осознает риски войны при условии победы в войне президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 канала.

"Соответственно, они готовы переходить на другой уровень дискуссий", — сказал он.

По его словам, этот уровень разговоров говорит о том, что рано или поздно соответствующие решения будут приняты. Украина получит тренинговые, консультативные, логистические миссии на своей территории.

"Это будет очень важно для нас, потому что, с одной стороны, больше будет интегрировать нас в общую систему безопасности Европы. То есть мы станем неотъемлемой частью в полном смысле этого слова, и тогда будет формализация наших отношений с НАТО", — считает Подоляк.

Советник руководителя ОП убежден, что все эти разговоры также делают проще дискуссию о необходимости предоставить Украине все оружие на поле боя, а не для хранения на складах. Подоляк советует дождаться встречи французского и украинского президентов, которые должны более детально обсудить эти вопросы.

Напомним, 7 марта французское издание L'Independant со ссылкой на лидера коммунистической партии Франции Фабьена Русселя сообщило, что Эмманюэль Макрон готов отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

По данным литовской разведки, Вооруженные силы РФ активно готовятся к длительному противодействию странам-членам НАТО в регионе Балтийского моря, поскольку Кремль усиливает свой военный потенциал на западе.