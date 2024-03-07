"Зайшло занадто далеко": Шольц хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою, — Politico

Підхід Берліна щодо надання допомоги Україні відображається німецьким висловом: "занадто багато, щоб померти, надто мало, щоб вижити".

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Німецький канцлер Олаф Шольц, ймовірно, хоче, аби Україна погодилася на мирні переговори з Російською Федерацією. Про це повідомило видання Politico.

У Західній Німеччині вважать, що секретом відносин з Росією є спілкування через діалог. Видання зазначило, що небажання Шольца йти ва-банк для України та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше.

"У цьому відношенні німцям на руку грає відмова республіканців у Конгресі США просувати черговий пакет допомоги Україні", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, рейтинг Шольца є найнижчим в історії для канцлера. Проте єдина сфера, в якій Олаф Шольц має хороший рейтинг серед німців — це його ставлення до України. Зокрема, згідно з питанням, близько 20% німців вважають, що їхня країна повинна робити більше для військової допомоги України, тоді як 40% переконані, що Берлін надіслав достатню кількість зброї, ще 40% думають, що "це зайшло занадто далеко".

Журналісти розповіли, що підхід Німеччини щодо надання Україні допомоги відображається висловом: "занадто багато, щоб померти, надто мало, щоб вижити". Нині Берлін надав військову допомогу Києву на суму близько 17,7 мільярда євро.

Нагадаємо, 3 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що чим пізніше почнуться переговори України і Росії, тим гірше буде Києву. З його слів, останніми місяцями успіх росіян на полі бою нібито "став очевидним для всіх".

4 березня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва сяде за стіл переговорів лише з новим українським керівництвом. Він повідомив, що діалог можливий, лише якщо Київ визнає "нові реалії на землі".