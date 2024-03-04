Росія сяде за стіл переговорів тільки з новим керівництвом України, — Медведєв

За словами заступника голови Радбезу РФ, Росія ніколи не відмовиться від окупованих територій, тому для того, щоб діалог відбувся, Києву потрібно буде це визнати.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв на Всесвітньому фестивалі молоді 4 березня заявив, що нинішня влада України навряд чи здатна на конструктивні переговори. Тому Москва зможе сісти за стіл переговорів тільки з новим українським керівництвом. Слова російського чиновника цитує "Интерфакс".

За словами Медведєва, діалог Москви та Києва можливий тільки з урахуванням визнання українською стороною якихось "нових реалій на землі" — на землі, від якої РФ не збирається відмовлятися.

"Усі прекрасно розуміють: ми ніколи не відмовимося від наших земель. Тому переговори з якимись новими людьми можливі, на мою думку, тоді, коли вони визнають реалії, що склалися на землі внаслідок дії наших доблесних збройних сил", — сказав Медведєв.

Заступник голови Радбезу країни-агресора також відгукнувся про формулу миру президента України Володимира Зеленського та інші мирні ініціативи Києва. На думку Медведєва, всі розмови українського керівництва в такому контексті ведуться для того, щоб отримати більше озброєння від західних союзників.

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Медведєв погрожує ядерними ударами: "По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону"

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що концепція експрезидента Леоніда Кучми "Україна — не Росія" має зникнути назавжди. За словами кремлівського чиновника, "Україна — це, безумовно, Росія".