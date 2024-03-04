Россия сядет за стол переговоров только с новым руководством Украины, — Медведев

По словам зампреда Совбеза РФ, Россия никогда не откажется от оккупированных территорий, поэтому для того, чтобы диалог состоялся, Киеву нужно будет это признать.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всемирном фестивале молодежи 4 марта заявил, что нынешние власти Украины вряд ли способны на конструктивные переговоры. Поэтому Москва сможет сесть за стол переговоров только с новым украинским руководством. Слова российского чиновника цитирует "Интерфакс".

По словам Медведева, диалог Москвы и Киева возможен только с учетом признания украинской стороной неких "новых реалий на земле" — на земле, от которой РФ не собирается отказываться.

"Все прекрасно понимают: мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза страны-агрессора также отозвался о формуле мира президента Украины Владимира Зеленского и других мирных инициатив Киева. По мнению Медведева, все разговоры украинского руководства в таком контексте ведутся для того, чтобы получить больше вооружения от западных союзников.

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Медведев угрожает ядерными ударами: "По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону"

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что концепция экс-президента Леонида Кучмы "Украина — не Россия" должна исчезнуть навсегда. По словам кремлевского чиновника, "Украина — это, безусловно, Россия".