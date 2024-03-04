В подтверждение своих слов заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что именно так считает большинство российского населения.

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Концепция"Украина — не Россия", автором которой стал второй украинский президент Леонид Кучма, должна исчезнуть навсегда. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает в понедельник, 4 марта, издание "РИА Новости"

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот, эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — говорит Медведев во время марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание".

В подтверждение своих слов заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что именно так считает большинство населения России.

"Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общероссийской цивилизации", — подчеркнул Медведев.

Напомним, 22 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ. Россия систематически оказывала и продолжает оказывать действия, направленные на уничтожение и угнетение украинцев. Поэтому Кабмин имеет план создать действий по сохранению национальной идентичности украинцев, проживающих в стране-агрессоре.

На это отреагировал бывший российский президент Дмитрий Медведев. Он заявил, что украинский глава государства якобы употребляет запрещенные вещества, а вся территория Украины вообще "является частью России".