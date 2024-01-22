Кубань, Белгород, Брянск и другие: Зеленский подписал указ о защите украинцев на территории РФ

По словам главы государства, Россия систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение и угнетение украинцев. Потому Кабмин должен план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о защите национальной идентичности украинцев в России, в том числе и на территориях, где они исторически проживают. Документ опубликовал на сайте главы государства.

В указе говорится, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности и угнетение украинцев. Она нарушает их права и свободы, в том числе на исторических населенных ими землях. Речь идет о Стородубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, а также в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Карта Украины и расселения украинцев Фото: УНИАН

Зеленский подписал указ о защите украинцев в РФ: что будет делать Кабмин

Поэтому Зеленский постановил, чтобы Кабинет Министров Украины разработал Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации. В него должны войти проработка вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях. Также в план должны войти предложения по восстановлению и сохранению исторической памяти.

Кроме того, как сказано в указе, правительство Украины должно активизировать работу по противодействию дезинформации и пропаганде РФ относительно истории украинцев в России, а также всех "порабощенных ею народов". Также Кабмин должен содействовать взаимодействию между украинцами и порабощенными Россией народами, обеспечивать совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более тысячелетней истории создания украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами.

Также Зеленский установил, что Кабинет Министров должен проработать план освещения в учебных программах и учебниках правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

Сообщается, что Министерству иностранных дел Украины нужно обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом.

Правительство должно привлекать к реализации пунктов плана отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций украинцев в других странах.

По словам президента, подписывая указ, он руководствовался положениями Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковых меньшинств.

Указ вступил в силу дня опубликования.

Ранее сообщалось, что Зеленский внесет в ВР законопроект о двойном гражданстве. Принятие законопроекта позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.