Кубань, Бєлгород, Брянськ та інші: Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ

За словами глави держави, Росія систематично чинила і продовжує чинити дії, спрямовані на знищення та пригнічення українців. Тому Кабмін має план дій щодо збереження національної ідентичності українців у РФ.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про захист національної ідентичності українців у Росії, зокрема й на територіях, де вони історично проживають. Документ опублікували на сайті глави держави.

В указі йдеться про те, що Росія впродовж століть систематично чинила і продовжує чинити дії, спрямовані на знищення національної ідентичності та пригнічення українців. Вона порушує їхні права і свободи, зокрема на історичних населених ними землях. Йдеться про Стородубщину, Північну та Східну Слобожанщину, а також у межах Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей.

Карта України та розселення українців Фото: УНІАН

Зеленський підписав указ про захист українців у РФ: що робитиме Кабмін

Тому Зеленський постановив, щоб Кабінет Міністрів України розробив України план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. До нього має увійти опрацювання питання щодо збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, скоєні проти українців, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації. Також до плану мають увійти пропозиції щодо відновлення та збереження історичної пам'яті.

Крім того, як сказано в указі, уряд України має активізувати роботу з протидії дезінформації та пропаганді РФ щодо історії українців у Росії, а також усіх "поневолених нею народів". Також Кабмін має сприяти взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами, забезпечувати спільно з Національною академією наук України підготовку та розповсюдження в Україні та світі матеріалів про більш ніж тисячолітню історію створення української держави, історичні зв'язки земель, населених етнічними українцями.

Також Зеленський встановив, що Кабінет Міністрів має опрацювати план висвітлення в навчальних програмах і підручниках правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Повідомляється, що Міністерству закордонних справ України потрібно забезпечити врахування положень цього Указу під час розроблення комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Уряд має залучати до реалізації пунктів плану вітчизняних і зарубіжних науковців, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій українців в інших країнах.

За словами президента, підписуючи указ, він керувався положеннями Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Декларації про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин.

Указ набув чинності з дня опублікування.

Раніше повідомлялося, що Зеленський внесе до ВР законопроєкт про подвійне громадянство. Ухвалення законопроєкту дасть змогу мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу.