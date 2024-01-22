"Скоро Канаду присоединит": в России отреагировали на указ Зеленского о защите украинцев

Российский политик обвинил президента соседней страны в приеме наркотиков, а также заявил, что Украина якобы является частью России.

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Бывший президент и теперешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского о защите украинцев на территории России. Соответствующее сообщение он оставил у себя в Telegram.

По словам Медведева, украинцы якобы являются русскими, а "Малороссия" — частью России. Также он обвинил украинского лидера в употреблении наркотиков. Его решение он назвал пропагандистским ходом, который вызыван "провалом" на фронте.

"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…" — написал Медведев.

Дмитрий Медведев Фото: Дмитрий Медведев / Telegram

Зеленский подписал указ о защите украинцев: что известно

В указе говорится, что Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности и угнетение украинцев. Она нарушает их права и свободы, в том числе на исторических населенных ими землях. Речь идет о Стородубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, а также в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Карта Украины и расселения украинцев Фото: DeepState

Также отметим, что Зеленский внесет в ВР законопроект о двойном гражданстве. Принятие законопроекта позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.