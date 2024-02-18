Медведев угрожает ядерными ударами: "По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону"

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев утверждает, что возвращение РФ к границам 1991 года приведет к глобальной войне с применением ядерного оружия.

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Бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожает Украине и странам Запада ядерными ударами в случает попытки вернуть РФ к границам 1991 года. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Медведев высмеял заявления военных и аналитиков, которые убеждены, что мир не может позволить России победить в войне против Украины. В своем посте Медведев предлагает представить, что РФ проиграла, а Украина — победила.

Победа Украины — это возвращение к границам 1991 года, что повлечет распад России, рассуждает Медведев. Из-за этого начнется гражданская война, что приведет к полной дезинтеграции России, а также к "десяткам миллионов жертв и разрушению всего на свете".

Неужели на Западе действительно верят, что "российский народ проглотит" такой сценарий событий — задается вопросом Медведев. И отвечает: нет, руководство РФ вместе с армией сможет принять "самые тяжелые решения".

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем остальным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", — резюмировал политик.

Напомним, 10 февраля Дмитрий Медведев заявил, что испытывает презрение и отвращение из-за биографии Александра Сырского, которого назначили главнокомандующим ВСУ.

8 февраля СМИ писали, что Кремль снова угрожает миру ядерным оружием, а также создает условия для будущего конфликта с НАТО.