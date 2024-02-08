Кремль вновь угрожает ядерным оружием: РФ создает условия для будущего конфликта с НАТО, — ISW

По словам Дмитрия Медведева, военный бюджет и население НАТО значительно превосходят возможности РФ, поэтому в случае войны от РФ последует "асимметричный" ответ — "баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками".

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает угрожать ядерным оружием. Возможно, отчасти это направлено на то, чтобы сдержать западную помощь Украине. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 февраля.

Накануне Медведев написал в своем Telegram-канале, что Россия неоднократно подчеркивала, что ее планы не предусматривают какой-либо конфликт со странами НАТО. Однако официальные лица Кремля, включая президента Владимира Путина, угрожают странам Альянса, а связанные с Кремлем лица, судя по всему, пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для потенциально возможных агрессивных действий РФ в отношении европейских стран.

Медведев заявил, что военный бюджет и население НАТО значительно превосходят возможности РФ, поэтому, если между РФ и НАТО начнется война, от РФ последует "асимметричный" ответ с применением "баллистических и крылатых ракет со специальными боеголовками", за этим последует "пресловутый апокалипсис, конец всему".

Такое заявление Медведева появилось в его англоязычном канале X Twitter) и русскоязычном Telegram-канале, что указывает на то, что заявления ориентированы на международную и внутреннюю аудиторию.

Кремлевские чиновники и эксперты неоднократно угрожали ядерным оружием НАТО, аналитики ISW продолжают считать, что цель такой ядерной риторики в том, чтобы остановить западную помощь Украине. Заявления Медведева о том, что военный бюджет НАТО значительно превосходит российский, скорее всего, направлены на продвижение кремлевских нарративов о том, что НАТО и Запад представляют собой экзистенциальную угрозу для РФ, что использовалось для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что в ISW рассказали, что означают удары ВС РФ по Украине утром 7 февраля. По мнению аналитиков, в РФ экспериментируют с массированными ударами, чтобы достичь желаемого эффекта.

Также сообщалось, что FPV-дроны и пехота РФ наступают на Часов Яр, где еще остаются мирные жители.