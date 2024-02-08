Гонка инноваций: в ISW рассказали, что означают удары ВС РФ по Украине утром 7 февраля

По словам аналитиков, Россия экспериментирует с массовыми ударами, чтобы достичь максимально желаемого эффекта. Украина продолжает адаптироваться к новым условиям.

Related video

Ракетные удары России по Украине 7 февраля говорят о том, что ВСУ и ВС РФ находятся в гонке инноваций в наступлении, обороне и адаптеции в воздухе. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.

В отчете от 7 февраля говорится, что во время утренней ракетной атаки ВСУ смогли сбить большую часть крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников Shahed. Это может говорить о том, что российские войска попытались отвлечь этими средствами украинскую ПВО.

В то же самое время эксперты заметили, что ВСУ не сбили ракеты Х-22, "Искандер-М" или С-300.

"Российские силы, возможно, специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую ПВО с помощью комбинации Х-101 и Shahed с намерением помочь другим ракетам дойти до намеченных целей", — сказано в отчете.

Кроме того, по словам аналитиков, заслуживают внимания сообщения об ударе ракетой "Циркон". Такое оружие обычно запускают с кораблей по судам или береговым целям. Предполагается, что россиянам пришлось адаптировать эти ракеты, чтобы они поражали объекты в глубине суши.

"Кроме того, российские силы, судя по всему, интегрировали в свои ударные комплексы северокорейские ракеты, которые украинским силам, возможно, было труднее обнаружить и сбить", — отметили аналитики.

В ISW также заявили, что Россия экспериментирует с массовыми ударами, чтобы достичь максимально желаемого эффекта. Украина продолжает адаптироваться к новым условиям.

Напомним, что ВС РФ обстреляли мирные города Украины с помощью ракет и беспилотников. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Николаеве и на Львовщине. Во время обстрелов Киева враг мог применить противокорабельную ракету "Циркон". Аналитики Defense Express считают, что ее перехватила украинская ПВО.